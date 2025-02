‘İki Dil Bir Hayal’ projesi tanıtıldı

Jungo Yayıncılık'ın 6-10 yaş grubu çocuklar için özel olarak hazırladığı yeni projesi ‘İki Dil Bir Hayal’ geniş katılımlı bir organizasyonla tanıtıldı. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Eğitimi Dönüştürmek’ ve Hayalden Kitaba: İlk Çocuk Hikayemi Nasıl Yazdım?’ olmak üzere iki panelden oluşan organizasyona oyuncular Mert Fırat, Alper Kul, Ayfer Dinçer Küçük, Begüm Kütük, Derya Beşerler ile Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve milli voleybolcu İlkin Aydın da proje için kaleme aldıkları hikayelerle katılım gösterdi.

Lansmanın ilk paneli olan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Eğitimi Dönüştürmek’, Esra Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Ayşen Güven, Çelebi Kalkan, Faik Uyanık, Itır Erhart ve Mert Fırat, eğitimde sürdürülebilirlik ve yaratıcı yaklaşımların çocukların gelişimine etkilerini tartıştı. Konuşmacılar, eğitimin geleceği için yeni nesil projelerin önemine vurgu yaparak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda farkındalık yaratmanın gerekliliğini ele aldı.

AKYÜZ: DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRDIK

Lansmanın açılış konuşmasını MAcenta - Jungo Yayıncılık’ın kurucusu olan Burak Akyüz yaptı. Sözlerine Jungo Yayıncılık’ın bağlı olduğu MAcenta Yayıncılık’ın 18’inci yaşını kutlayarak başlayan Burak Akyüz, “18 yıldır Türkiye’de yabancı dil alanında faaliyet gösteriyoruz ve birçok uluslararası firmanın bünyesinde ya da temsilcisi olarak Türkiye’de hizmet veriyoruz. Son sekiz yıldır ise kendi içeriklerimizi üreterek Türkiye’deki eğitim sürecine özel katkılar sunuyoruz. Türkiye’deki yabancı dil eğitiminde ciddi bir dışa bağımlılık vardı, biz bunu kırdık. Şimdi ise eğitimde hayal gücünün gücünü keşfetmeye ve çocukların geleceğine dokunmaya hazır olun” dedi.

UYANIK: HER ÇOCUĞUN YENİLİK ÜRETEBİLDİĞİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ HAYALİMİZ

Panelin moderatörü İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, katılımcılara eğitimde hayal ettikleri ideal geleceği sordu.İlk söz alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, soruya yanıt olarak, “Karar tasarılarını ve strateji belgelerini yazarken herhangi bir anahtar kelimeleri unutmadan yazmaya çalışırız. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Her çocuğun sürdürülebilir bir dünya için eleştirel düşünebildiği, yenilik üretebildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, kapsayıcı, yaratıcı ve teknoloji ile desteklenmiş bir eğitim sistemi. Hayalimiz ve çalışmalarımızın varması gereken nokta” diye konuştu.

ERHART: EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMAK İÇİN TEKNOLOJİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Itır Erhart ise “Herkesin eğitim hakkında tam ve eşit yararlanabildiği, teknolojilerin eşitsizlikleri azaltmak için mobilize edildiği bir gelecek hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜVEN: SAHADAN İLHAM ALAN BİR EĞİTİM POLİTİKASI İNŞA EDİLMESİ GEREKİYOR

British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven de “Ben son 10 yıldır, özellikle ulusal bağlamda politika yapıcılarla da çalıştığım için eğitim politikalarının ofislerden değil sahadan beslenmesini isterdim. Saha demişken, her okulun, her ilin, her bölgenin farklı ekosistemi, dolasıyla da ihtiyaçları var. Her ne kadar biz tek bir çözümle yaklaşsak da bunun başarıya ulaşmadığını görüyoruz. O yüzden sahadan ilham alan bir eğitim politikası inşa edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KALKAN: ÇOCUKLAR ARTIK ÇİFT KANATLI OLMAK ZORUNDA

Girişimci Öğretmen Çelebi Kalkan, “Eğitimde sürdürülebilirlik konuyla alakası olmayanlar için bir moda, onu beceremeyenler için gereksiz, onu yönetebilenler için elzem, onu yorumlayabilenler için pusula, onu aksiyona geçirebilen toplumlar için ise gelecek demektir. Bunu aksiyona geçirebilecek eğitim yaklaşımlarına ihtiyacımız var” yorumunu yaptı. Programın yaratıcısı Burak Akyüz’ün yaptığı çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kalkan, “Çünkü çocuklar hem küresel vatandaş olmak zorundalar, hem de dil öğrenmek zorundalar. Çift kanatlı olmak gerekiyor yani, tek kanatlı olmanın da bir karşılığı yok. Dolasıyla doğusundan batısına tüm çocuklarımızın çift kanatlı olabildikleri bir eğitim sistemi dileğimdir” dedi.

FIRAT: SANATLA DÜŞÜNÜLÜP YÖNETİLEBİLEN BİR DÜNYA

REKLAM

“Bugün ben haftada birkaç gün, birkaç saat yapay zeka çalışırken buluyorum kendimi. Çünkü hep bir şeyleri kaçırıyorum” diyen Oyuncu, İhtiyaç Haritası kurucusu ve UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ise “Eğitimde sürdürülebilirlik bizim için de aslında bir ihtiyaç. Bizi bir yana bırakırsak, fırsat eşitliğinin herkes için olduğu, bu eşitliğin ve kaynakların şeffaf bir şekilde dağıtılabildiği ve sanatla düşünülüp sanatla yönetilebilen bir dünya hayal ediyorum” diye konuştu.