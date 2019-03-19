19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Turhan'ın bugün açılışını yapacağı kesim, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsıyor.
Yolun trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nün bağlantıları sağlanacak.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,9 milyar dolar yatırım yapıldı.
ADIM ADIM KULLANIMA SUNULUYOR
Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş metropolü durumundaki İstanbul, ekonomide, kültürde, turistik ve sosyal alanda önemli bir merkez olması dolayısıyla özellikle boğaz geçişlerinde kapasitenin üzerinde trafik yükü taşıyor.
Kentin yükünü hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla araçların zamandan ve akaryakıttan tasarruflu şekilde transit geçişini sağlayan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata geçiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde yatırım tutarı 476 milyon dolar olan Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile liman bağlantı yolunun TEM Kavşağı dahil kesimleri, liman bağlantı yolunun Köseler ve Demirciler mevkilerindeki sanayi sitelerinin otoyola bağlantıları daha önce gerçekleştirilmişti.
Bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete sunuldu. Böylece Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi sağlandı.
AKARYAKIT VE AMORTİSMAN GİDERLERİ AZALDI
Ayrıca, Dilovası ve çevresindeki yerleşim yerlerinin ve sanayi sitelerinin de hem kendi aralarında hem de otoyolla bağlantıları kuruldu. Bu bölgedeki yoğun trafiğin güvenli ve konforlu şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi gerçekleşmiş oldu.
Yürütülen çalışmalarla seyahat süreleri kısaltılırken, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azaltıldı, bakım-işletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalmayla ülke ekonomisine de artı değer oluşturuldu.
Projeyle Türkiye'nin sanayi ve ekonomi bakımından lokomotif gücünü oluşturan Marmara Bölgesi'ni çevreleyecek Marmara ringinin önemli parçaları birer birer tamamlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılacak diğer çalışmalarla bölgenin kuzey-güney ve doğu-batı aksında konforlu ve güvenli ulaşım ağı tesis edilmesi amaçlanıyor.
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