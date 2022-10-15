Karaman, yarışmayı kazandığı için sevinçli olduğunu dile getirerek, "Acı yemeyi seviyorum. Acıyı yediğinde göz yaşarmazsa acı sayılmaz. Acıdan dolayı şu anda bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

"EN GÜZEL BU BÖLGEDE YETİŞİYOR

Turizm merkezi Kaş'ın aynı zamanda tarım şehri de olduğuna dikkati çeken Ulutaş, şöyle devam etti:

"İlçe nüfusunun yüzde 65-70'i gelirini tarımsal üretimden elde ediyor. Karadağ, Dirgenler, Kasaba, Uğrar ve civardaki diğer yerleşim yerlerimizle beraber bu bölgemizde 35 bin dönümlük tarımsal alan var. Burada ciddi tarımsal üretim yapılıyor. Kapya biber bizim için stratejik bir ürün, çünkü en güzel bu bölgede yetişiyor. Buradaki üretimin daha çok artması ve sonrasında pazarın daha iyi olması için kapya biberin tanıtımını yapacağız."

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu şenlikte, açılan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı.

Kaş Kapya Hasat Şenliği, yarın düzenlenecek etkinliklerin ardından sonra erecek.