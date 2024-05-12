İki çocuklu anne Naomi Campbell'dan yeni aile fotoğrafları
1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki çocuğuyla aile fotoğrafları paylaştı
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1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçen yıl haziran ayından bu yana artık iki çocuklu bir anne. 53 yaşındaki İngiliz süper model, nadiren fotoğraflarını paylaştığı çocuklarıyla yeni görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.
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Kızı ve oğluyla tatilden fotoğraflarını paylaşan Naomi Campbell, "Mutluluk" notunu yazdı.
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Gün batımında okyanusa bakarken çekilen fotoğraflarda Naomi Campbell, çocuklarının yüzünü göstermeme geleneğini sürdürdü.
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Ünlü model çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdi. Kızı Mayıs 2021'de, oğlu da Haziran 2023'te doğdu.
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Naomi Campbell, oğlunun doğum haberini sosyal medyada paykaşırken; “Benim küçük sevgilim, varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren sana ölçüsüz şekilde değer verildiğini ve sevgiyle çevrili olduğunu bil" ifadesini kullanmıştı. Bebeğini,; "Tanrı'dan gerçek bir hediye. Kutsanmış! Hoş geldin oğlum" sözleriyle hayranlarına tanıtan Campbell, "Anne olmak için asla geç değildir" notunu da düşmüştü.
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Naomi Campbell, Mayıs 2021'de dünyaya gelen kızıyla birlikte Vogue dergisine poz vermiş, ancak kızının yüzünü tam olarak göstermemişti.
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İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Naomi Campbell, Vogue dergisine verdiği röportajda konuyla ilgili açıklama yaparak, “Evlat edinmedim. O benim kızım” demişti.
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Naomi Campbell, verdiği röportajda, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek; "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" diye konuşmuştu.