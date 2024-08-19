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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocukla geldi, kuyumcuyu soydu! | Son dakika haberleri

        İki çocukla geldi, kuyumcuyu soydu!

        İstanbul Eyüpsultan'da bir soyguncu, 2 çocukla kuyumcuya girip, silah tehdidiyle 5 bin lira gasp etti. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:53
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        İki çocukla geldi, kuyumcuyu soydu!
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        Eyüpsultan'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasp ederek kaçtı. Şüpheli T.G, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Temmuz Perşembe günü Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. T.G. isimli silahlı şüpheli 2 çocukla beraber gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına girdi.

        KAÇTI, YAKALANDI

        Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra çocuklarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. T.G’nin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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        O ANLAR KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı şüphelinin 2 çocukla birlikte kuyumcuya girerek 5 bin lirayı gasp ettiği görüldü.

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