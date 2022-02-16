İki çocuk yamaçtan dereye düştü, itfaiye yetişti

Manisa'da Yunusemre'nin Lalapaşa Mahallesi'nde Spil Dağı'nın eteklerine çıkan 14 yaşlarındaki Abdullah Yiğit ve Pars Sormen, bir vadinin yamaçlarında gezinirken yaklaşık 30 metre yüksekten dereye düştü.

Yardım isteyen çocukların bağırışını duyan Zeynep Akdurak ile Mehmet Usanır'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuklar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralı iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.