İki çocuk annesinin şüpheli ölümü

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ketenciler köyünde dün meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi Nuran Sezer'in (28) küçük çocuğu, kahvaltıya çağırmak için yanına gittiği annesinin uyanmayınca diğer aile bireylerine söyledi.

Odaya gelen aile bireyleri de Nuran Sezer'i uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının ölümü şüpheli bulunurken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.