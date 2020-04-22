İki çocuk annesinin 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyan çağrısına büyük destek

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte kafe işletmeciliği yapan TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yarımca, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında eğitim öğretimin uzaktan devam etmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapılamayacak olması nedeniyle "23 Nisan'ı evde camlarımızı süsleyerek kutluyoruz" sloganıyla bir proje başlattı.
İlkokula giden çocukları Ece ve Alp ile evlerinin bazı pencerelerini Türk bayrakları, balon, döviz ve çıkartmalarla süsleyen Yarımca, çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi bu projeye destek olmaya davet etti.
Büyük ilgi gören Yarımca'nın paylaşımı ve çağrısına, Türkiye'nin birçok bölgesi ile yurt dışından destek geldi. Evlerindeki pencereleri süsleyen birçok aile, çocuklarıyla çektikleri fotoğraf ve videoları "Evde23Nisan" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.
Etkinliğe katılanlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına da destek vererek, 100. yıl coşkusunu 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de evlerinde ve balkonlarında İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlayacak.
- "Haydi hep beraber dünyamızı güzelleştirelim"
Yarımca, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan 2020'nin hem TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsattı.
Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklara moral vermek amacıyla projeyi başlattığını dile getiren Yarımca, çağrısına gösterilen karşılığın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Hep beraber dünyayı güzelleştirme çağrısında bulunan Yarımca, "Çocuklara umut olmak ve bayramı daha güzel yaşamak için çocuklarımla evimizin camını süsledik ve arkadaşlarımızı bize katılması için davet ettik. Davetimize Samsun, Ankara, İstanbul, Konya, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Belçika'nın başkenti Brüksel'den bile dönüşler aldık. Sizleri de bu paylaşıma davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
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