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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuk annesi evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İki çocuk annesi evinde ölü bulundu!

        Zonguldak'ta, iki çocuk annesi olan 36 yaşındaki Sevda S., evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:57
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        İki çocuk annesi evinde ölü bulundu!
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        Zonguldak'ta Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak üzerinde üç katlı bir evin en üst katında yaşanan olayda çocukları, 36 yaşındaki Sevda S.'yi hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı eve gelerek incelemede bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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