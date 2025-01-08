İki çocuk annesi evinde ölü bulundu!
Zonguldak'ta, iki çocuk annesi olan 36 yaşındaki Sevda S., evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı
Zonguldak'ta Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak üzerinde üç katlı bir evin en üst katında yaşanan olayda çocukları, 36 yaşındaki Sevda S.'yi hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli ölüme ilişkin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı eve gelerek incelemede bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Genç kadının cansız bedeni; ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.