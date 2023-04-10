DHA

Kayseri'de, iki çocuk annesi Hanife Yeniçeri (41), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

Hanife Yeniçeri'nin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi.

Eve giden komşunun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yeniçeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.