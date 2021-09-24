İki çocuğu Covid-19 tedavisi gören anne: Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı

DHA

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastalarının çoğu aşısız. 57 hasta Covid servislerinde tedavi görürken 4'ü çocuk olmak üzere 12'si ise yoğun bakım servisinde yatıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Funda Şimşek gelen hastaların çoğunun aşısız ya da eksik aşılı olduğunu söyledi.

Covid-19 servisinde 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğu tedavi gören Zehra Aydın, 13 gündür Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çocuklarının yanında. Aydın, "Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı. Bende astım da var" dedi. Bir diğer koronavirüs hastası ise 61 yaşındaki memur Sami Özdağ, 2 doz Sinovac aşısı olan Özdağ, 3. doz aşısını olmadığı için pişman olduğunu belirtiyor.

"HASTALARIMIZIN ÇOĞU YA AŞISIZ YA DA EKSİK AŞILI"

Enfeskiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Funda Şimşek, Covid-19 servisinde yatan hastaların çoğunun aşısız ya da eksik aşılı olduğunu belirterek, "Öncelikle aşısızların ve aşıları eksik kalmış hastalarımızın enfeksiyonu daha ağır geçirdiğini gözlemliyoruz. Servisimizde 57 Covid-19 hastamız var. Yoğun bakımlarımızda ise 4'ü çocuk olmak üzere 12 Covid-19 hastamız var. Gelen hastaların çoğu ya aşısız ya da eksik aşılı. Geçen sene Eylül ayında tekrar ciddi bir pik yaşamıştık. Bu yıl geçen seneye göre oranlayacak olursak nispeten daha düşük diyebiliriz. Geçen seneye göre durum daha iyi diyebiliriz ama tabii bu böyle olacağını da göstermiyor. Okullar açıldı bakalım bundan sonra ne gösterecek"dedi.

"SİNOVAC'IN KORUMA ORANI DÜŞÜK BU YÜZDEN HATIRLARMA DOZU YAPILMALI"

Şimşek, Sinovac aşısından sonra hatırlatma dozunun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Biliyorsunuz ülkemizde uygulanan ilk aşı Sinovac aşısıydı. Aşı uygulandıktan belli bir süre sonra koruyuculuk azalıyor. Zaten çalışmalar da yeni yeni sonlandığı için her aşının koruyuculuk değeri farklı. Sinovac'tan sonra Biontech aşısının uygulanması gündeme geldi biliyorsunuz. Sinovac'ın etkisi azaldığı için ya da sadece Sinovac aşısı olanlardaki koruma oranı daha düşük oluyor. Dolayısıyla muhakkak hatırlatma dozu ile devam edilmesi gerekiyor. Zaten vakalarımızın çoğu da ya aşı olmamış ya da çift doz Sinovac aşısı olmuş ve zaman geçmiş hastalar. Gebe hastalarımız var özellike yatan onların da çoğu aşısız" diye konuştu.

"AŞILI OLMASAM BANA DA BULAŞIRDI"

İki çocuğu da Covid-19 servisinde tedavi gören Zehra Aydın "Okuldan ateşlendiğini söylediler. Okuldan aldım geldiğimde rahatsızlandığını farkettim eve götürmeden direkt hastaneye getirdim. Test yaptırdık, testte pozitif olduğu çıktı. Hastalığın 6. gününde sabah nefesinin kesildiğini söyledi. Ambulansı aradık ambulansla geldik buraya. Öbür oğlum da evde rahatsızlandı onu da babası getirdi buraya. Aşılı olmasaydım bana da bulaşırdı bende astım da var. Ben aşı olduğum için bu kadar ayakta durduğumu düşünüyorum" dedi.

"ÜÇÜNCÜ AŞIMA GEÇ KALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

19 Eylül'den beri koronavirüs ile mücadele eden memur Sami Özdağ, "61 yaşındayım, pazar günü yakalandım, negatif çıktı. Negatif çıkmaması lazımdı bu yüzden hasta hasta işe gittim. Ertesi günü yoğun şikayetler başlayınca tekrar birdaha test yaptırayım dedim bu kez pozitif çıktı. Ben iki kez Sinovac aşısı oldum. İki aşım arasında bir ay süre vardı üçüncü aşımı da kışa doğru olurum diye düşündüm. Halbuki biz yanlış yapmışız çünkü onun belli bir süresi var aşının koruyuculuk süresine riayet etmemiz lazımken biz kendi kafamıza göre ilerlettik dolayısıyla hastalığa yakalandık. Eşim ve kızım Biontech aşısı oldu onlar iyi ben Sinovac oldum bana bulaştı. Daha sonraki aşıyı olmadığım için geç kaldığım için pişmanım. Biraz daha erken süresinde yapılsaydı belki yakalanmayacaktım" diye konuştu.