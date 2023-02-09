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İki büyük depremden sonra 1120 artçı sarsıntı gerçekleşti

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son verilere göre, 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam 1120 artçı sarsıntı meydana geldi

Giriş: 09.02.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
İki büyük depremden sonra 1120 artçı sarsıntı gerçekleşti - deprem haberleri
İHA

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bu sabah en yükseği 4.2 olan artçı sarsıntılar devam ederken iki büyük depremin ardından toplamda 1120 artçı sarsıntı gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Pazarcık'ta 1.9, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9, Kahramanmaraş Tekir'de 2.0 artçı sarsıntı oldu.

Sabahın erken saatlerinde ise Malatya Yeşilyurt ve Adıyaman Sincik'te 4.2 şiddetinde iki artçı sarsıntı gerçekleşti. Son verilere göre, 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam 1120 artçı sarsıntı meydana geldi.

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