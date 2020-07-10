Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 27°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ERZURUM 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (20-40 km/sa),akşam saatlerinde doğusunda 7 (60km/sa),Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75m; Görüş: İyi.
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