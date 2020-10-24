Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına, bakanlık Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.
Kurt'tan boşalan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner Korkmaz, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus Elitaş, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Mercan Aydın, Celalettin Sıvacı ve Ferhat Aydoğdu, Muhasebat Genel Müdür yardımcılıklarına Serkan Yüceer ve Ömer İyigün, Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcılıklarına Murat Selçuk Taşkıran, Ahmet Yener ve Selçuk Sevinç, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Bekir Sıddık Adıbelli atandı.
AA'nın haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine İdris Şenyurt, 1. Hukuk Müşavirliği görevine Neslihan Beşli Göksel, daire başkanlıklarına ise Abdullah Karaboyacı, Ahmet Kurt, İsmail Kılınçarslan ve Murat Üstün getirildi.
Türkiye Elektirik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Erdem getirilirken, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hakan Gültekin atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü için Harun Seçkin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü için Zafer Derince ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü için İsa Çapkın görevlendirildi.
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