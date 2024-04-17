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        Haberler Gündem Güncel İki bakandan sokak hayvanları ile ilgili açıklama

        İki bakandan sokak hayvanları ile ilgili açıklama

        Son dönemde sıkça gündeme gelen sahipsiz sokak hayvanları sorunuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır aktardı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:25
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        İki bakandan sokak hayvanları ile ilgili açıklama
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        Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, son dönemde sıkça konuşulan sahipsiz sokak hayvanları sorunu hakkında iki bakanın Habertürk'e özel açıklamalarda bulunduğunu aktardı. Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Bu sorun mutlaka çözülmeli, insan sağlığı ile ilgili dengeyi gözetmemiz gerekli. İnsanımızın can emniyeti başta gelen görevimiz" dediğini aktardı.

        "CAN DOSTLARIMIZIN KORUNMASI KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ"

        Çakır, Bakan Tunç'un, "Can dostlarımızın korunması konusunda hepimiz hassasız. Onları korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ederken, insan sağlığıyla ilgili hassas dengeyi de gözetmeniz gerekiyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Taslak çalışmamızı TBMM'ye sunacağız" sözlerini de aktardı.

        Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarını da aktaran Çakır, "Kendisi de bu sorunun çözümü için oluşturulan kanun teklifinin kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine geleceğini de aktardı" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: İHA

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