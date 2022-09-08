İHA

Samsun'da pencereden düşen kadın ile Antalya'da balkondan düşen genç, bina altında bulunan marketlerin tenteleri sayesinde hayatta kaldı. Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, 1 çocuk annesi Z.A. (30), birinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Bina altındaki marketin tentesinin hızını kestiği kadın ölümden döndü. Arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TATİLDEKİ GENÇ BALKONDAN DÜŞTÜ Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde meydana olayda ise, bir genç, balkondan marketin içine düştü. Gencin yardımına koşan market çalışanları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. "ŞANSLIYIZ DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ" Gencin Antalya'ya ailesiyle Erzurum'dan tatile geldiği ve konakladığı pansiyonun birinci katında mandalı almak isterken düştüğü öğrenildi. Gencin babası, "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız, daha kötüsü de olabilirdi" dedi. Market sahibi Esin Peksoy ise olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.

"ÇATIDAN BİRİ DÜŞTÜ DİYE ARADILAR" Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren işletme sahibi Esin Peksoy, "Çatıdan biri düştü diye aradılar. Videoyu attılar, görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim, gence bir şey olmamış, Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten, olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke bu da olmasaydı. Çatımız tamir edilir, önemli olan cana bir şey olmasın" dedi. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Öte yandan, gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.