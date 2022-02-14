İki arkadaşı sokakta bıçakladı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahısla çıkan kavgada bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.