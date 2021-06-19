İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Arnavutköy - Karaburun yolunun Durusu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Özcan Işık yönetimindeki arazi aracı ile Ramazan Çelebi yönetimindeki otomobil, Durusu Mahallesi çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Ramazan Çelebi şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ramazan Çelebi itfaiye yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra aynı otomobilde bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kişi ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.