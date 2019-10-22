ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından CNN'in yaptığı son anket, Amerikan halkının Başkan Donald Trump'ın yetkisini kötüye kullanmaktan görevinden azledilmesi konusunda ikiye bölündüğünü ortaya koydu.

Ankete katılanların yarısı, Başkan'ın azline destek verdiğini söyledi. Trump'ın genel desteğinin ise, yaşanan gelişmelere karşı fazla değişmemiş olması dikkati çekiyor. Başkan'ın icraatlarına onay verenlerin oranı yüzde 41, desteklemeyenlerin ise yüzde 57 olduğu belirtiliyor.

Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı 2020 başkanlık seçimlerinde avantaj elde etmek için yetkisini kullandığını düşünenlerin oranı ise yüzde 49 çıktı. Eylül ayındaki ankette de bu konudaki oran aynıydı.