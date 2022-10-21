İki akrabasını yaralayan şüpheli teslim oldu

Eskişehir'de karı kocanın yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde 19 Ekim'de 27 yaşındaki Yunus K. ve 26 yaşındaki eşi Elif K'nin bulunduğu otomobilin önünü kendi aracıyla kesen zanlı ateş edip kaçtı. Arabanın dışından tabancayla ateş eden şahıs, araçta bulunan Yunus K. ve eşi Elif K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Saldırıda yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin, akrabaları Emrah K. (33) olduğunu belirledi.
Zanlıyı yakalamak için çalışma sürerken, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan Emrah K. gözaltına alındı.
Emrah K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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