Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Olay, Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzünden tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erdal D., Ali C. ile oğulları Hakan ve Samet C. ve akrabaları Recai C. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Samet C. ilk müdahalesinin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.