İki aile arasında kavga: 1 ölü

Adıyaman'da, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçesi Bozpınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan K. silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırın Ramazan K., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, zanlı Ramazan Ç.'yi gözaltına aldı.