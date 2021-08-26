İki aile arasında feci kavga! Çok sayıda yaralı var

İki aile arasında feci kavga! Çok sayıda yaralı var - Haberler

DHA

İlçede iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, havaya ateş açan polis, kavga edenleri dağıtmak için de biber gazı kullandı. Mahalleye takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.