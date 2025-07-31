Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        İki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

        Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki Nuri Kılınç öldü, 5 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:48 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimurat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada aynı aileden Nuri Kılınç (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları uzman çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuri Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kılınç'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayın şüphelilerini tespit etmek için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
        CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Habertürk Anasayfa