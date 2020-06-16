IKBY'nin Süleymaniye kentinde Kovid-19'dan ölümlerdeki artışın nedeni tartışılıyor

AA

IKBY Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'a ilişkin paylaştığı verilere göre, bölgedeki 54 ölümün 47'si Süleymaniye'de gerçekleşti.Erbil'de salgın nedeniyle 7 kişi ölürken, Duhok ve Halepçe'de henüz virüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi.Süleymaniye'deki yetkililer, yoğun bakım hasta sayının artması halinde, yetersiz sağlık koşulları nedeniyle ölümlerin daha hızlı yaşanacağı uyarısında bulunuyor.IKBY Hükümeti ise oksijen yetersizliği iddialarını reddedip, aksaklıların giderilmesi için çalışmalar başladığını ifade ediyor.- Annem oksijen yetersizliğinden öldüSüleymaniye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri de Nebez Hemereş'in annesi.AA muhabirine konuşan Hemereş, annesini tedavi için yatırdıkları hastanede solunumun cihazına bağlıyken kaybettiklerini söyledi.Annesinin başında beklediğini, gece yarısı tedavi için kullanılan oksijen tüpünün boşaldığını fark ettiğini belirten Hemereş, "Hastanedeki doktorlara haber verdim ancak gece yarısı oksijen tüpü temin edilemedi." dedi.Hemereş'e göre aynı gece başka bir hasta daha oksijensizlikten öldü.- Tesisin yüzde 23'ü çalışır durumdaIKBY Sağlık Bakanlığı bünyesinde Süleymaniye'de oksijen tüplerinin üretilip dolumunun yapıldığı küçük bir tesis mevcut. Normal şartlarda vilayete bağlı tüm devlet hastanelerindeki oksijen tüpleri bu tesis tarafından doldurup, bakımları yapılıyor.Tesis Müdürü Şoreş Behçet Kaban, IKBY Sağlık Bakanlığı'na, 2012 yılında resmi bir yazı ile tesisteki bazı alet ve tüplerin yenilenmesi gerektiğini bildirdiklerini hatırlattı.Kaban, o dönem onarılması gereken tesisteki o alet ve cihazların artık çalışmadığını, ihmalkarlık yüzden tesisin durumunun "içler acısı" olduğunu söyledi.Tüm bilgilendirmeler ve uyarılarının dikkate alınmadığının belirten Kaban, "Şu anda tesisin sadece yüzde 23'ü çalışır durumda." dedi.Tesiste sadece 7 kişi çalışıyor.AA muhabirine konuşan işçiler ise tesisin sağlık tedbirleri konusunda da yetersiz olduğunu, hastanelerden gelen tüm boş oksijen tüplerini herhangi bir önlem alınmadan doldurmak zorunda olduklarını belirtti.- IKBY Hükümeti iddiaları kabul etmiyorIKBY Sağlık Bakanlığı ise Süleymaniye'deki yüksek ölümlerin nedeninin yetersiz oksijen tüpü gibi altyapı sorunlarından kaynaklanmadığı belirtiyor.Açıklamada, söz konusu tesisin herhangi bir mali sıkıntı içinde olmadığı, tam kapasiteli çalışabilmesi için bazı yedek parçaların ithal edilmesi gerektiği, gerekli malzemelerin ABD'den sipariş edildiği kaydedildi.- Yatak ve ilaç yokluğu nedeniyle de ölümler hızlanabilirSüleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sabah Havrami de Kovid-19 kaynakları ölümlerin bu kadar çok yüksek olmasına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.Havrami, özellikle yoğun bakım ünitelerinin sayısının vilayette çok sınırlı olduğunu ancak her geçen gün üniteye bağlanması gereken hasta sayısının arttığını bildirdi.Kapasitelerinin üstünde hasta gelmesi durumda ellerinden bir şey gelmediğini belirten Havrami, "Bir hastanenin alabileceği toplam yoğun bakım hasta sayısı 5 iken, bizden 30'a çıkarılması isteniliyor. Sürekli bir şekilde oksijen takviyesinin yapılması gerekiyor ve bu da kapasitemizin üzerinde yüklenme demek." değerlendirmesini yaptı.Koşulların iyileştirilmemesi ve vakaların artması halinde yoğun bakım ünitelerindeki ölümlerin daha hızlı gerçekleşebileceği uyarısında bulunan Havrami, "Hastalar, oksijen, yatak sayısı ve ilaç yokluğu nedeniyle hayatını kaybedebilir. Eğer vaka sayısı ciddi bir şekilde artarsa, söz konusu yetersizlikler ölüm sebebi de olabilir." tespitinde bulundu.