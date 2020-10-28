IKBY Meclisinden Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğuna "destek" ziyareti

IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami başkanlığındaki heyete siyasi partilerden milletvekilleri de eşlik etti.
Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Havrami, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle tüm İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajı verdi.
Havrami, açıklamasında, "Ziyaretimiz, hem Fransa halkı ve hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek hem de Fransız hükümeti ile kamuoyuna desteğimizi bildirmek, ayrıca karşılıklı ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızı göstermek amacıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
IKBY Meclisinin resmi duruşunu, Meclis Başkanlığı ve Meclisin temsil ettiğini belirten Havrami, Fransa'yı desteklemeye devam edeceklerini, Fransa'nın da IKBY'ye desteğinin süreceğini savundu.
Havrami, "Birlikte yaşam ve hoşgörü kültürümüzü hedef alan her türlü ayrıştırıcı açıklamayı kınıyoruz." diye konuştu.
- IKBY Fransa Temsilciliği, tepkiler üzerine Fransa'ya destek mesajını sildi
IKBY Fransa Temsilciliği, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajını sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından silmişti.
IKBY Fransa Temsilciliği 26 Ekim'de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve IKBY bayraklarının yan yana olduğu bir fotoğrafa yer vererek İngilizce, Fransızca ve Kürtçe dillerinde "Birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.
Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilen Fransa'ya yönelik söz konusu destek mesajı, çok sayıda Iraklı Kürt tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.
Söz konusu paylaşım tepkilerin ardından kaldırılmıştı.
AA muhabirinin ulaştığı IKBY'li yetkililer konuyla ilgili yorum yapmamıştı.
IKBY Fransa Temsilciliği, Erbil yönetiminin Dış İlişkiler Ofisine bağlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.
- 25 milletvekilinden kınama bildirisi
IKBY'de farklı partilerden 25 milletvekili ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınayan bildiri yayımlamıştı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiri, Erbil'deki Fransız Konsolosluğuna iletilmişti.
Bildiride, Fransız yetkililerin bir arada yaşamayı savunmaları, halkların kutsal değerlerine saygı göstermeleri ve başka din mensuplarının duygularını incitmememeleri gerektiği ifadesine yer verilmişti.
Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.
Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
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