IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

AA

Dizayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY adına, Türkiye halkına ve hükümetine, Cumhuriyet Bayramlarının 97. yıl dönümünde en iyi dileklerimi ve tebriklerimi sunarım." ifadesine yer verdi.

Mesajına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'na ait Twitter hesaplarını da ekleyen Dizayi, bölge halkları arasında barış, istikrar, refah ve kardeşlik dileğinde bulundu.