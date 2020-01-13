13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lübnanlı Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın, "DAEŞ Erbil'e yaklaştığında Barzani korkudan titriyordu" açıklamasına IKBY'den cevap geldi.
IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil tarafından yapılan yazılı açıklamada Hizbullah lideri Nasrallah'a yönelik, "Korkudan yıllardır sığınaklarda yaşıyorsun, güneş ışığından mahrum kalmışsın" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "IKBY ve bir ulusun lideri hakkında sarf ettiğin sözleri hiç de şaşkınlıkla karşılamadık. Uzun yıllardır yer altındaki tüneller ve sığınaklarda saklanıp güneş ışığından mahrum kalmışsın. Yıllardır zulme maruz kalan bir halkı savunmak yerine mücadeleci bir millete hakaret ediyorsun" denildi.
Açıklamada terör örgütü DAEŞ karşısında Peşmerge güçlerinin Erbil ve IKBY'yi koruduğunu hatırlatılırken, "Erbil ile IKBY'yi sadece Peşmerge güçleri savundu. Buna rağmen başkalarının yardımına minnettarlığımızı ifade ederek takdirle karşıladık. Başkan Barzani'yi ziyaret sırasında sizi temsil ettiğinizi iddia ettiğini şahıs ve onun gibilerin Ekim 2017’de IKBY'yi işgal etmeye yönelik hayalleri Peşmerge güçlerinin direnişi önünde yok oldu. Düşmanlarına sakladığın delikten başını çıkaramayan sen, neden seninle hiçbir bağı olmayan bir milletle uğraşıyorsun? Başkan Barzani, Kürdistan'ın direniş sembolüdür. Sen ve senin gibi korkaklar bir ulusa ve liderine hakaret etmekten çok daha küçüksün" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin IKBY'nin başkenti Erbil'i terör örgütü DAEŞ saldırılarından koruduğunu ve IKBY'nin ona borçlu olduğunu belirterek, "DAEŞ, Erbil'e yaklaştığında Barzani korkudan titriyordu" açıklamasında bulunmuştu.
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