IKBY'de maaşlarını alamayan sağlık çalışanları Kovid-19'la mücadeledeki mevzilerini terk etmiyor

IKBY hükümetinin Kovid-19'a ilişkin açıkladığı son verilere göre, bölgedeki virüs kaynaklı 26 can kaybının 22'si Süleymaniye'de kaydedildi.
Tüm dünyada olduğu gibi Süleymaniye'deki sağlık çalışanları da salgın döneminde hastaların tedavisi için fedakar bir çalışma örneği sergiliyor.
- Sağlık çalışanları şubat ayından bu yana maaşlarını alamıyor
Ancak Süleymaniye'deki sağlık çalışanları, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında yaşanan petrol ve bütçe krizi nedeniyle şubat ayından bu yana maaşlarını alamıyor.
Sağlık çalışanları, Kovid-19'un yayılmaya başladığı günden bu yana düzenli maaş alamamalarına rağmen bu durumu hastalarına yansıtmamak için elinden geleni yapıyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri sayesinde vilayetteki hastanelerde şu ana kadar bir aksaklık yaşanmadığı belirtiliyor.
Süleymaniye'de devlet hastanelerinin yanı sıra hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan bir Kovid-19 Hastanesi de bulunuyor.
- "24 saat hastanede kalıyoruz, hasta sayısı yükselirse bu süre artabiliyor"
Süleymaniye'deki Kovid-19 Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Doktor Barzan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana maaşlarının ödenmemesine ve sağlık ekipmanlarındaki yetersizliklere rağmen hastalarını yalnız bırakmadıklarını söyledi.
Hastaların tedavisi sırasında tüm sağlık çalışanlarının zor bir süreçten geçtiğini, psikolojik olarak rahat olmadıklarını belirten Muhammed, "Ancak hastaların yanlarına giderken bunu asla belli etmemeye çalışıyoruz. Amacımız hastanın moralini yüksek tutmak." dedi.
Kovid-19 hastalarının bulunduğu bölüme doktorların ikişerli gruplar halinde koruyucu kıyafetlerle girdiğini aktaran Muhammed, 4-6 saatlik sürelerle bu şekilde hastalarıyla ilgilendiklerini anlattı.
Muhammed, "İşimiz bittikten sonra yeniden sterilizasyon işleminden geçiyor ve dışarı çıkıyoruz. 24 saat boyunca hastanede kalıyoruz. Eğer hasta sayısı yükselirse hastanede kalma süremiz daha da artabiliyor." diye konuştu.
Maddi imkanların yetersizliği nedeniyle doktor ve hastanedeki personel sayısının az olduğuna işaret eden Muhammed, salgın süresince hastaları doktorsuz bırakmamak için çoğu günler normal mesai sürelerini aştıklarını vurguladı.
Muhammed, 15'i yoğun bakım ünitesi olmak üzere 65 yataklı Süleymaniye Kovid-19 Hastanesi'nin tam kapasite hizmet verdiğini aktardı.
Pandemi sırasında dünya genelinde virüse karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarından birçoğunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Muhammed, "Kendimizi ne kadar koruyabildiğimizden emin değiliz. Virüsü ailemize de bulaştırmaktan endişe ediyoruz." dedi.
- Maddi imkansızlıklar sağlık çalışanlarının yükünü artırdı
Bölgedeki sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün maddi imkansızlıklar nedeniyle daha da arttığını vurgulayan Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı:
"Doğrusunu söylemek gerekirse insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatımız pahasına çok zor ve bir o kadar da kutsal bir görevi sırtlanıyoruz. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen insanların hayatını kurtmaktan dolayı çok mutluyum."
Irak merkezi hükümet ile IKBY arasında yaşanan petrol ve bütçe krizi nedeniyle, IKBY'ye bağlı Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerindeki memurların maaşları şubat ayından bu yana ödenemiyor.
,Rewa Mahmood Hasan
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