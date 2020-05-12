IKBY'de kısmi normalleşmeye geçildi - ERBİL

AA

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, 4 Nisan'dan bu yana vilayetler içinde uygulanan sokağa çıkma yasağına son verildiği ancak vilayetler arası giriş çıkış yasağının 17 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi.Açıklamada, vilayet içinde kent merkezinden ilçelere araçlarla yolculuk yapılabileceği ancak kafe, restoranların tam hizmete girmesi, eğlence merkezlerinin açılması ve camilerde taziyelerin kurulması için uygulanan yasakların devam edeceği belirtildi.Hükümetin bu açıklamasının ardından, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kent merkezlerinde kalabalık noktalarda daha önce konulan beton bariyerler kaldırıldı. Çarşı merkezlerindeki dükkanlar ve birçok ticaret merkezi yeniden faaliyete girdi.- Camilerde ilk teravih namazı kılındıIKBY'de, 4 Mart'tan bu yana toplu ibadetlere kapalı olan camilerin kapılarını ibadet ve teravih namazları için dünden itibaren açıldı. İlk olarak öğlen namazları Süleymaniye kent merkezindeki Büyük Cami'de kılınmaya başlandı.Camiler, koronavirüsle mücadele kapsamında kapılarını açmadan önce sağlık ekipleri tarafından dezenfekte edildi ve ibadet saatlerinde insanlar sosyal mesafeye dikkat edilerek içeri alındı.İmamlar, cemaatle kılınan ilk toplu namazda genel olarak sağlık tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik vaazlar verdi.AA muhabirine konuşan 65 yaşındaki Süleymaniyeli Hacı Garib Ahmed, özellikle ramazan ayında camilerin açılmasından mutluluk duyduklarını, teravih ve cuma namazlarını camide cemaatle eda etmek istediğini söyledi.- IKBY'de sadece 14 hasta kaldıIKBY Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre bölgedeki toplam 391 vakadan 5'i hayatını kaybederken, 372'si iyileşti ve 14 hastanın tedavisine devam ediliyor. Bakanlık, toplamda 976 test yapıldığını ve yeni vaka ile karşılaşılmadığını bildirdi.