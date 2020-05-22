IKBY'de DEAŞ'lı tutukluların Kerkük'e teslimi tartışması

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye'de tutuklu bulunan 176 terör zanlısının Irak merkezi hükümetine bağlı Kerkük'teki resmi makamlara teslim edilmesiyle IKBY'nin bir ilgisi olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Erbil yönetiminin DEAŞ mensuplarının tutuklanma ve Kerkük'e nakledilmesi sürecinde hiçbir şekilde bilgilendirilmediği kaydedildi.
Tutukluların IKBY'den Irak merkezi hükümetine teslim edilmelerine yönelik yasal bir mekanizmanın bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Süleymaniye üzerinden yürütülen teslim sürecinin bu mekanizmanın dışında gerçekleştiği belirtildi.
- KYB DEAŞ'lıları teslim etti
Süleymaniye merkezli KYB'nin Kerkük Sorumlusu Muhammed Osman, 19 Mayıs'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kerkük'te Ekim 2017'den önce DEAŞ ile mücadele sırasında yakalanan zanlıların Kerkük'teki resmi makamlara teslim edileceğini belirtmişti.
Osman, DEAŞ zanlılarının ne zaman teslim edileceğine dair herhangi bir bilgi vermezken, kararın alınmasında KYB eş başkanlarının inisiyatiflerinin önemine dikkati çekmişti.
KYB, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) çoğunluğu elde ettiği koalisyon hükümetinin ortaklarından biri. Her iki parti aynı hükümette birlikte çalışsa da KDP ve KYB arasında özellikle son dönemde farklı gerekçeler ve suçlamalar nedeniyle ciddi çekişmeler yaşanıyor.
DEAŞ zanlılarının teslimi ve Erbil yönetiminin haberdar olmaması da KDP ve KYB çekişmesinin bir yansıması olarak ifade ediliyor.
KYB'ye ait güvenlik ve istihbarat birimleri Ekim 2017'ye kadar Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin bulunmadığı Kerkük'te denetimi elinde bulunduruyordu. Bu sırada DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Kerkük'ten Süleymaniye'deki hapishanelere naklediliyordu.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlemesi ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, Bağdat yönetimi bir operasyon düzenlemiş, Peşmerge güçleri de çatışmasız vilayetten çekilmişti.
- Aileler yakınlarının akibeti için gösteri düzenlemişti
Kerkük'te çoğunluğu Araplardan oluşan aileler, Peşmerge güçlerince alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması için Kasım 2017'den itibaren uzun süre gösteriler düzenlemişti.
IKBY hükümeti ise Eylül 2019'da yayınladığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
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