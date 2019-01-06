IKBY'de 2018'de 115 erkek intihar etti

IKBY Erkekler Birliği Başkanı Burhan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle 2018'de intihar eden erkek sayısında artış yaşandığını söyledi.

AA'nın haberine göre, bölgede 2018 yılında intihar eden erkek sayısının önceki yıla göre yüzde 55 artışla 115'e çıktığını belirten Ali, "2017'de bu sayı 74 kişi olarak kayıtlarımıza geçmişti ancak 2018'de tehlikeli bir artış görülüyor." dedi.

Ali, 2018'de eşlerinin uyguladığı şiddetten dolayı 558 erkeğin şikayetçi olduğunu ifade etti.