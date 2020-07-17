IKBY Başkanı Barzani: "Fransa, Erbil'e yönelik ambargonun kırılmasında öncü rol oynadı"

AA

Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Le Drian'ın Erbil'e yaptığı ziyaretin Fransa'nın IKBY'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen Barzani, "Fransa zor zamanlarda Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını destekledi. Kürdistan Bölgesi'ne 2017'den sonra uygulanan ambargonun kırılmasında Fransa öncü bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Barzani, Fransa'nın Bağdat ve Erbil arasında 2018'de diyalogun sağlamasında da önemli bir payının olduğunu hatırlattı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da IKBY'ye 8. kez geldiğini söyleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Orta Doğu'ya ilk ziyaretini de Irak'a gerçekleştirdiğini kaydetti.

IKBY'nin Kovid-19 nedeniyle tüm dünya gibi zor zamanlardan geçtiğini belirten Le Drian, birkaç gün içinde virüsle mücadelesine destek için Erbil'e tıbbi malzeme göndereceklerini söyledi.

Le Drian, dün geldiği başkent Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

- Gayrimeşru referandum

Erbil yönetimi, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin mimarlığında 25 Eylül 2017'de Irak merkezi hükümeti ve komşu ülkelerin yanı sıra uluslararası tepkiyle karşılanan gayrimeşru bağımsızlık referandumunu düzenlemişti.

Referandumun ardından Irak Meclisi, 28 Eylül'de IKBY'deki havalimanlarının uluslararası uçuşlara kapatılmasını da içeren bir dizi yaptırım kararı almıştı.