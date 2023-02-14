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Haberler Dünya

IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

Giriş: 14.02.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti
AA

Neçirvan Barzani, Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezine geçerek burada yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Barzani, Türkiye halkının acısını paylaşmak için geldiklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kendilerinin zor gününde Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu ve destek verdiğini aktaran Barzani, Türkiye'de yaşanan bu acıyı kendilerinin de derinden hissettiğini ve bazı yerlerdeki etkinlik ve düğünlerin durdurulduğunu söyledi.

Barzani, deprem sonrası imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini aktararak, "Bu az imkanlarımızla Türkiye milletine ve devletine kendi vefamızı sunmaya çalıştık. İnşallah bu kötü günler ve şartlar geride kalacaktır bundan eminim. Türkiye hükümeti ciddi bir şekilde bu sorunun üzerinde duruyor. Türkiye büyük bir ülke, büyük bir gayretle bu sıkıntının üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.

Barzani, yardımlarla katkıda bulunan ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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