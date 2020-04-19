IKBY, aylık petrol raporunu Bağdat'a sunacak

AA

Irak Haber Ajansının haberine göre, IKBY'den bir heyet başkent Bağdat'ı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Heyet, Bağdat'ta Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan merkezi hükümet Petrol Bakanı Gadban, "Kürt heyetiyle aylık ihraç edilen petrolle ilgili Bakanlığa rapor sunmaları konusunda anlaşma sağlandı." dedi.

Gadban, elektrik enerjisinin artırılması için doğal gaz yatırımı konusunda da anlaşmaya vardıklarını aktararak Kürt heyetin petrol ihracatının azaltılmasına bağlı kalacağını bildirdiğini kaydetti.

Bağdat'ta bulunan Kürt heyetin, merkezi yönetim yetkilileriyle hükümetin kurulması ve IKBY'nin 2020 bütçesindeki payını da görüşeceği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanı Amanç Şeyh Cenab'ın başkanlık ettiği heyette, Merkezi Yönetim ile Koordinasyondan Sorumlu IKBY Devlet Bakanı Halit Şivani, Elektrik Bakanı Kemal Koçer, Planlama Bakanı Dara Reşid ile Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Ümit Sabah yer alıyor.

Irak merkezi hükümetini kurması görevi verilen Mustafa el-Kazimi'nin kabinesini ileriki günlerde meclisin güvenoyuna sunması bekleniyor.

Söz konusu kabinede, Kürt partilere 5 bakanlık ayrılacağı ileri sürülüyor.