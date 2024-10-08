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        Haberler Bilgi Yaşam Semih Çelik kimdir, ailesi kim? Sur canisi Semih Çelik olayı nedir? İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil nasıl öldü?

        Semih Çelik kimdir, ailesi kim? İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldüren sur canisi Semih Çelik olayı nedir?

        Türkiye Semih Çelik'in işlediği cinayeti konuşuyor. İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı iki genç kız Semih Çelik tarafından öldürüldü. Semih Çelik ilk olarak Ayşenur'u ardından Eyüpsultan Surları'nda İkbal Uzuner'I katledip kendisini de surdan aşağı atarak intihar etti. Yaşanan korkunç olayın ardından polis ekipleri ise çifte cinayetin ardından soruşturmayı derinleştirdi. Öyle ki katil Semih Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede çarpıcı detaylar elde edildi. Peki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik kimdir, cinayeti neden ve nasıl işledi? Sur canisi Semih Çelik olayı nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:48
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        • 1

          İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik soruşturmasında son dakika gelişmeler merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan korkunç cinayeti işleyen Semih Çelik’in daha önce kasaplık yaptığı biliniyor. İstanbul Fatih'te, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürülen aynı yaştaki İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı. Peki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik kimdir, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil nasıl öldü? Sur canisi Semih Çelik olayı nedir?

        • 2

          İKBAL UZUNER VE AYŞENUR HALİL’İ ÖLDÜREN SEMİH ÇELİK KİMDİR?

          İstanbul’da gencecik iki kızı yarım saat arayla katleden Semih Çelik, İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Genç kız, cumartesi günü gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

          Çelik’in evinde arama yapan ekipler, içinde kara kalemle çizilmiş parçalanmış insan figürleri olan bir defter buldu. Katilin, poliste 3 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

          İstanbul’da kan donduran vahşetin ilk adresi Eyüpsultan’dı. İddialara göre, kasap olan Semih Çelik, 4 Ekim’de saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil’i bıçaklayarak katletti. Ayşenur’un, Çelik’in yeni kız arkadaşı olduğu iddia edildi.

        • 3

          Aynı zamanda okul arkadaşı olan genç kızı öldüren Çelik, ardından Fatih’e gitti. Burada eski kız arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i yanına çağıran Çelik, genç kızı bıçak zoruyla Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki tarihi surlara çıkardı. Çelik, genç kızı bıçaklayarak öldürdükten sonra başını kesip surlardan aşağı attı. Cani, ardından da surlardan atlayarak intihar etti.

          "SEMİH, KIZIMI LİSE 3'TE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

          DHA'da yer alan habere göre baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı.

        • 4

          "KIZIMIN OKULUNU DEĞİŞTİRDİM"

          Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım.

        • 5

          "OĞLUM KIZINIZI RAHATSIZ ETMEYECEK"

          Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1.5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp, 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

        • 6

          "TELEFONU BAŞKA BİR ERKEK AÇMIŞ"

          Kızım 1.5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi.

        • 7

          "KIZIMIN TELEFONUNU ALMAYA GİTTİK"

          Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi. Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik.

        • 8

          "SURUN ÜZERİNE ÇIKTIK"

          Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık.

          "KIZIMIN KAFATASINI GÖRDÜM"

          Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.

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