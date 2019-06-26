31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bucak'ın Kocaaliler beldesi Karşıyaka Mahallesi'nden aday olan Mürüvet Şimşek, seçimi kazanarak muhtar oldu. Ancak YSK, Şimşek'in ikametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı gerekçesiyle seçimi iptal etti.

DHA'nın haberine göre Mürüvet Şimşek, "Mahalle halkının desteğiyle muhtarlığa seçildim. Ancak ikametgâh zorunluluğu nedeniyle seçimler iptal edildi. Yasaya göre en az 6 ay öncesinde ikametgahı seçildiğim mahalleye aldırmak gerekiyormuş. Fakat biz 9 günle kaybettik. 9 gün önce aldırmış olsaydım sıkıntı yoktu. Üç aylık bir süre de olsa mahalleme hizmet ettim" dedi.

İkametgahını seçildiği mahalleye 9 gün geç aldırdığı için YSK tarafından muhtarlığı iptal edilen Mürüvet Şimşek, gelecek yıl 7 Haziran 2020 Pazar günü yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçiminde tekrar aday olacağını, seçilmesi halinde tekrar mahalleye hizmet edeceğini söyledi.