İİT'den Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepki

AA

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Sözde seçimlerin reddedildiği vurgulanan açıklamada, İİT ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın konuyla ilgili daha önce aldığı kararların bulunduğu hatırlatıldı.

Dağlık Karabağ'da 31 Mart'ta sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri düzenlenmişti.