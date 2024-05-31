Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.585,25 %0,99
        DOLAR 32,3113 %0,28
        EURO 35,0041 %0,13
        GRAM ALTIN 2.434,50 %0,40
        FAİZ 41,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,40 %0,36
        BITCOIN 68.352,00 %-0,17
        GBP/TRY 41,0790 %-0,05
        EUR/USD 1,0824 %-0,07
        BRENT 81,79 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.980,47 %0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IIF: Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak - İş-Yaşam Haberleri

        IIF: Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak

        Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), ortodoks politikaların sürdürülmesi halinde Türkiye'ye yurt dışındaki yerleşik kişilerin net sermaye girişlerinin 2025'te artmasının beklendiğini bildirdi. IIF raporunda, "Ortodoks politikaların sürdürülmesi durumunda Türkiye'ye yurt dışında yerleşiklerin net sermaye girişinin 2025'te artması bekleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        IIF'ten Türkiye için yabancı sermaye tahmini
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), gelişmekte olan ekonomilere sermaye girişlerine ilişkin raporunu yayımladı.

        Raporda, gelişmekte olan ülkelere toplam sermaye girişlerinin, doğrudan yabancı yatırım ve portföy özsermayesindeki güçlü toparlanmanın etkisiyle, bu yıl yaklaşık 220 milyar dolar artarak 903 milyar dolara çıkmasının beklendiği aktarıldı.

        Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, daha sıkı politikaların ülkede cari açığın 2023'ün ilk çeyreğindeki 24,6 milyar dolardan 2024'ün ilk çeyreğinde 10,9 milyar dolara düşmesine yardımcı olduğu ve önemli miktarda yurt dışında yerleşik net sermaye akışının çekilmesini sağladığı aktarıldı.

        REKLAM

        Raporda, "Ortodoks politikaların sürdürülmesi durumunda Türkiye'ye yurt dışında yerleşiklerin net sermaye girişinin 2025'te artması bekleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

        GSYH BÜYÜMESİ SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELERİN ORTALAMASINI GEÇECEK

        Özellikle devam eden sıkı politikaların Türkiye'nin iç ve dış kırılganlıklarını daha da azaltacağı göz önüne alındığında Türkiye'ye net sermaye girişine ilişkin kısa vadeli beklentilerin yatırımcıların Türk varlıklarının sunduğu geniş getiri farklarını yeterince cazip bulup bulmayacağına bağlı olduğu belirtilen raporda, daha geniş faiz oranı farklarının Türkiye'nin yeterince büyük sermaye akışlarını çekmesine yardımcı olacağının beklendiği aktarıldı.

        Raporda, Türkiye'nin reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025'e kadar öngörülen yavaşlamaya rağmen sanayileşmiş ülkelerin ortalama büyümesini geçeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, bu olumlu büyüme farkının, özellikle yurt dışında yerleşik portföy ve doğrudan yabancı yatırımların net girişi şeklinde, yeterince büyük yabancı sermayeyi Türkiye'ye çeken bir başka faktör olmasının beklendiği ifade edildi.

        S&P ve Fitch'in yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunu yükseltmelerinin ardından yurt dışında yerleşik portföy sermayesi ve doğrudan yabancı yatırımların net girişlerinin 2025'e kadar ılımlı bir şekilde artacağının tahmin edildiği kaydedilen raporda, yurt dışında yerleşik alacaklılardan net dış borçlanmanın ise yavaşlayan reel GSYH büyümesi ve zayıf kredi talebinin etkisiyle azalmasının beklendiği aktarıldı.

        Raporda, yurtdışında yerleşiklerin net sermaye girişinin 2023'teki 66 milyar dolar seviyesinden 2024'te 62 milyar dolara gerileyeceğinin ardından 2025'te 68 milyar dolara çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Habertürk Anasayfa