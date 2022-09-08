İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 13 Eylül Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Jerusalem Quartet’i efsanevi konuk sanatçılar Miguel da Silva ve Frans Helmerson ile ağırlayacak

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul'u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Festival bu yıl çok özel bir dörtlüyü, Jerusalem Quartet'i efsanevi konuk sanatçılar Miguel da Silva ve Frans Helmerson ile ağırlıyor.

Sanatçılar, Türkiye'de ilk defa 13 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

The Times'ın "Tutku, detay, samimiyet ve muhteşem bir tını: tüm bunlar, İsrailli bu yaylı dörtlüyü farklı kılıyor" şeklinde yorumladığı uluslararası bir dinleyici kitlesine sahip olan, prestijli salonlarda performans sergileyen ve önemli festivallerden her yıl davet alan Jerusalem Quartet, 1971 yılında Floransa'daki ünlü Cassado Yarışması'nı kazandı.

Jerusalem Quartet, efsanevi çellist Frans Helmerson ve dünyanın en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan Ysaÿe Quartet'in kurucu üyelerinden ünlü viyola sanatçısı Miguel da Silva, Türkiye'de ilk defa CRR Konser Salonu'nda aynı sahnede olacaklar.

II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 6 – 23 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü müzisyenlerin CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek oda müziği konserlerinin yanı sıra CRR Konser Salonu'nun fuaye alanında sürpriz isimlerle yapılacak söyleşiler, çocuklar için atölye çalışmaları ile müziği toplumdaki her yaş grubuna ulaştırmayı hedefliyor.