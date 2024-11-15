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        Akdeniz Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine un desteği için bir arazi daha

        Tarıma elverişli arazilerde ihtiyaç sahipleri ekim yapan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, Homurlu Anadolu Mahallesi'ndeki belediyeye ait 10 dönümlük araziye de yakamoz türü yerli buğday ekti. Üretimden elde edilecek buğday, daha önceki 23 dönümlük arazide olduğu gibi un haline getirilip yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:49
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        İhtiyaç sahiplerine un için bir arazi daha
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        Mersin'in Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında bulunan tarıma elverişli arazileri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda müdürlük ekipleri, Anadolu Mahallesi'ndeki belediyeye ait 10 dönümlük araziye, yakamoz türü yerli buğday ekimi gerçekleştirdi.

        Bölgedeki üretim faaliyeti hakkında açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Zeliha Açık, "Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın talimatıyla bugün ekime başladık. Buğday, 2014 yılında tescil edilmiş yerli bir buğday çeşidimiz. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz tohumlar da bize aittir. Çünkü geçen sene yaptığımız ekimden elde ettiğimiz tohumları kullanıyoruz" dedi.

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        Çalışma ile Anadolu Mahallesi'ndeki tarım toprağının da değerlendirildiğini kaydeden Zeliha Açık, "İlerleyen süreçte, bu topraklara ekmiş olduğumuz buğdayımızın hasadını yaptığımızda, elde ettiğimiz buğdayları değirmene götürüp un haline getireceğiz. Ardından da Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize bu unların dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

        Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yakın geçmişte Akdam ve Anadolu mahallelerinde yine belediyeye ait 23 dönümlük toprağa aynı buğdayı ekmiş, hasattan elde edilen buğday da una dönüştürülerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştı.

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