İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı, çocuklara oyuncak dağıttılar

AA

Sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalan Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ailelere alışveriş kartı, çocuklara ise oyuncaklar dağıtarak yüzleri güldürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına giden dernek üyeleri, Zeytinburnu kaymakamlığınca organize edilen Zeytinburnu Sosyal Vefa Destek ekibi ve Türk Kızılay ekipleriyle yardım faaliyetlerinde bulundu.

3 gün boyunca 200 aileye marketten ücretsiz alışveriş yapabilecekleri gıda kartı veren dernek üyeleri, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar bulunan paketler hediye etti.

Dernek Başkanı Tuğçe Kılıç, ramazanın başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi de dağıttıklarını söyledi.

- "Çocukların yüzünde tebessüm olsun istedik"

Kılıç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındaki çalışmalarımız öncesinde de koronavirüsten dolayı evden çıkamayanlara erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara evde oynamak için oyuncaklar dağıttık, onların yüzünde tebessüm olsun istedik. Bu 3 günlük süreçte ise erzak yerine kendi ihtiyaçlarını kendileri alsın diye alışveriş kartı dağıttık. Daha önceki faaliyetlerimizde erzak kolisi dağıtıyorduk. Bebek bezleri dağıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca hastanedeki çocukları ziyaret ederek onlara oyuncalar hediye ediyoruz."

Asıl mesleği hemşirelik olan Kılıç, 2 yıldır aktif olan dernekte gönüllülerle hareket ettiklerini anlatarak, ayrıca bakkalları gezip, bağışçılarından gelen yardım paralarıyla veresiye defterlerindeki borçları ödediklerini belirtti.

Türkiye dahil 7 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan dernek, şimdiye kadar, köy okullarına yardım, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde İdlip şehitleri adına su kuyusu açmanın yanı sıra 'Suriye'ye Yardım Tırı', 'Üşüyen Çocuk Kalmasın', 'Engel Ne Bedende Ne De Zihindedir', 'Unutulmayan Düşler' adlı projelerle yurt içinde ve yurt dışında birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdi.