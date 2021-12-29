Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde, yönetim kurulu kararı ve Ticaret Bakanlığının izniyle teverruk piyasası oluşturulabilecek.
Bakanlığın, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi Ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları belirliyor.
Değişiklikle, yönetmeliğin "Sermaye piyasası aracı kurumlarının yetkilendirilmesi" başlıklı maddesi "Sermaye piyasası aracı kurumlarının ve diğer borsa üyelerinin yetkilendirilmesi" oldu.
Bu düzenlemeyle, Bakanlıkça ürün piyasaları konusundaki yetkinlik ve tecrübesi yeterli görülen sermaye piyasası aracı kurumları, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüyle, yönetmelikteki "aracı" tanımı kapsamında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yetkilendirilebilecek.
Borsa yönetim kurulu kararı ve Bakanlık izniyle borsa nezdinde teverruk piyasası oluşturulabilecek. Bu piyasada faaliyet gösterecek kişiler, borsa yönetim kurulu kararı ve Bakanlık izniyle belirlenecek ve borsaya üye olarak işlem yapabilecek. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar borsa yönergesi ile düzenlenecek.
Katılım bankacılığı ürünlerinden olan teverruk, bir malın taksitle satıcısından alınıp bir diğer kişiye peşin olarak satılması anlamına geliyor.
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