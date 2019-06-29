Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bu başarısına, başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar büyük katkı yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 72 milyar 666 milyon 42 bin dolara çıktı. Son dönemde olduğu gibi bu rakamlar da yeni rekorlar olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin başarısında, çeşitli bölgelere yönelik gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu. Özellikle Afrika, Orta Amerika ve Karayipler'e yönelik çalışmalar, yılın ilk 5 ayında bu bölgelere yüzde 20'lik ihracat artışını beraberinde getirdi.

- Açılımların ticarete katkısı

Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 708 milyon 446 bin dolar oldu. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik ihracatta da bu süreçte artış gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatı da geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 20 artış göstererek, 6 milyar 803 milyon 189 bin dolara ulaştı. Söz konusu artışta Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 19,7 artarak 4,5 milyar dolara yaklaşması etkili oldu. Cezayir, Mısır gibi ülkelere ürün ve mal ihracatındaki artış dikkati çekti. Diğer Afrika ülkelerine ihracattaki artış yüzde 20,5'i bulurken, 5 ayda 2,3 milyar dolardan fazla satış yapıldı.

Türkiye'nin dış satımında Asya ülkelerinin payı da arttı. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bu kıtaya ihracat yüzde 10 artışla 18 milyar 751 milyon 477 bin dolara yükseldi.

Özellikle Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracattaki artış yüzde 12'yi bularak, 13 milyar 650 milyon 63 bin dolara ulaştı.

- AB'nin payı yüzde 50'nin altına indi

Dünyanın farklı pazarlarına yönelik ilginin yoğunlaştığı bu süreçte AB'ye ihracatta da artış oldu. Buna karşın, Türkiye'nin ihracatındaki rota çeşitliliği ve yeni pazarlara satışların artması AB'nin ihracattaki payını yüzde 50'nin altına çekti.

İhracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan AB'nin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, bu dönemde 35 milyar 721 milyon 993 bin doları buldu.

Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık ihracat listesinin ilk sıralarını aldı. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 5 aylık dönemde 6 milyar 621 milyon 253 bin dolar, İtalya'ya ihracatı 4 milyar 66 milyon 383 bin dolar ve Birleşik Krallık'a ihracatı 4 milyar 307 milyon 530 bin dolar olarak kayıtlara geçti.