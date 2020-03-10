AA

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye ocak-şubat döneminde 27 sektörden 224 noktaya ihracat gerçekleştirdi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya yılın ilk iki ayında da Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke konumunda yer aldı ve bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 2 milyar 470 milyon 195 bin dolara ulaştı.

Böylece, bu dönemde Türkiye'nin 26,9 milyar dolarlık ihracatının yüzde 9,2'si Almanya'ya gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye'nin, ocak-şubat döneminde İngiltere'ye dış satımı yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 1,7 milyar dolar, İtalya'ya ihracatı yüzde 0,4 düşerek 1,6 milyar dolar, ABD'ye ihracatı yüzde 10,6 yükselerek 1,3 milyar dolar ve Irak'a dış satımı yüzde 14,3 artarak 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ALMANYA'YA İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Sektörler bazında ülkelere göre dış satım rakamları incelendiğinde Almanya'nın 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke olduğu görüldü.

Bu dönemde Türk ihracatçılar, Almanya'ya 680,3 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi, 539,8 milyon dolarlık hazır giyim ve 167,4 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal ürünleri sattı.

Almanya Türkiye'den 75,8 milyon dolarlık fındık ve mamulleri, 86,8 milyon dolarlık iklimlendirme sanayisi, 25,9 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 127,6 milyon dolarlık makine ve aksamları ve 39,6 milyon dolarlık da meyve ve sebze mamulleri ürünü satın alarak, söz konusu sektörlerin bir numaralı talibi olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE MÜCEVHERE İNGİLİZ TALEBİ

Yılın iki ayında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda olan İngiltere, 2 sektörün dış satımında en üst sırada yer aldı. Türk ihracatçılar ülkeye 199,1 milyon dolar değerinde elektrik elektronik ve 191,3 milyon dolar değerinde mücevher sattı.

Türk ürünlerine en fazla talep gösteren 3'üncü ülke olan İtalya, bu dönemde Türkiye'nin tekstil sektörünün en önemli pazarı oldu ve bu sektörden 125,2 milyon dolarlık ürün satın aldı.

ABD'DEN ÇİMENTO, HALI, SAVUNMA, TÜTÜN VE ZEYTİN SEKTÖRLERİNE RAĞBET

ABD ise ocak-şubat döneminde 5 sektörün dış satımında en önemli pazar oldu. Ülkeye bu dönemde 63 milyon dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 126,3 milyon dolarlık halı, 131,3 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayisi, 29 milyon dolarlık tütün ve 10,7 milyon dolarlık zeytin ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde Irak, Türkiye'den 212,2 milyon dolar değerinde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, 150,1 milyon dolar değerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve 78,7 milyon dolar değerinde su ürünleri ve hayvansal mamuller satın alarak, 3 sektörün ihracatında lider pazar oldu.

Öte yandan ocak ve şubat aylarında Fransa diğer sanayi ürünlerinde, Hollanda kimyevi maddeler ve süs bitkileri ve mamulleri sektöründe, İsrail çelik sektöründe, Rusya deri ve deri mamulleri ve yaş meyve ve sebze sektörlerinde ve Norveç de gemi ve yat sektöründe Türkiye'nin en büyük pazarları konumunda yer aldı.