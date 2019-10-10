İhracatın yarısından fazlasını 3 il sırtlıyor

Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatının yüzde 56,19'luk kısmına İstanbul, Kocaeli ve Bursa firmaları imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin toplam ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 132 milyar 505 milyon dolar oldu. Dış satımın yüzde 39,42'si (52 milyar 236 milyon 908 bin dolar) İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İstanbul aynı dönemde ihracatı 11 milyar 262 milyon 316 bin dolar olan Kocaeli ve 10 milyar 964 milyon 299 bin dolara ulaşan Bursa ile toplam dış satımın yarısından fazlasını (yüzde 56,19) sırtladı.

İzmir, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Hatay, Konya, Adana, Mersin ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 'milyar dolar' sınırını aşan 15 ilin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da 110 milyar 948 milyon dolarla yüzde 83,73 oldu.

Türkiye ihracatının 21 milyar 557 milyon dolarlık kısmı (yüzde 16,27) ise diğer illerden yapıldı.

9 aylık dönemde en az ihracat gerçekleştiren ilin 179 bin dolarla Tunceli olduğu kayıtlarda yer aldı.

TİM verilerine göre ocak-eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen 10 il şöyle: