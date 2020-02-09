09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, ihracatını ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artırarak oransal bazdaki artışta başı çekti ve 46 ülkeye ürün sattı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, süs bitkileri ve mamulleri sektörü, geçen ay ihracatın oransal artışında şampiyon oldu.
Süs bitkileri ve mamulleri sektörünün ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 30,5 artarak 11 milyon 24 bin dolara ulaştı. Böylece sektör, 5 yıl önce 6 milyon 380 bin dolar seviyesinde bulunan dış satımını yüzde 72,8 artırdı.
Geçen ay, Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının miktar bazındaki karşılığı ise 4 bin 589 ton oldu.
Alt sektörler bazında incelendiğinde, en çok ihraç edilen ürünün 7,3 milyon dolarla canlı bitkiler olduğu görüldü. Canlı bitkileri, 3,5 milyon dolarla kesme çiçekler, 244 bin dolarla yosun ve ağaç dalları ve 4,2 bin dolarla çiçek soğanları izledi.
TÜRK ÇİÇEKLERİNİ EN ÇOK HOLLANDA SATIN ALDI
Türkiye'den geçen ay en fazla süs bitkisi satın alan ülke, yüzde 40,9 artışla 2,6 milyon dolarlık ürün satın alan Hollanda oldu.
Hollanda'yı, yüzde 16,8 artışla 1,6 milyon dolara ulaşan Azerbaycan izledi. Geçen ay en çok ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke ise 1,5 milyon dolarla Özbekistan olarak belirlendi. Özbekistan'a 2019'un ocak ayında ise süs bitkisi ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilmemişti.
Söz konusu ülkeleri, 1,3 milyon dolarla Almanya ve 1,2 milyon dolarla Türkmenistan takip etti.
Yılın ilk ayında sektör, 46 ülkeye süs bitkileri ve mamulleri sattı.
Geçen yılın ilk ayında ürün satılmayan Özbekistan'ın yanı sıra Kazakistan, Karadağ, Tacikistan, Kırgızistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Fas, Norveç ve İsrail'e de bu yılın aynı döneminde ilk kez süs bitkisi ihracatı gerçekleştirildi.
Öte yandan, 2019'un ocak ayında ihracat yapılmasına karşın Portekiz, Cezayir, Güney Afrika, Belçika, Mısır ve Sırbistan'a bu yılın aynı döneminde ürün satılmadı.
SEKTÖR İHRACATININ LİDERİ ANTALYA
Ocak ayında süs bitkileri ve mamulleri ihracatında lider il, yıllık bazda dış satımını yüzde 12,9 artırarak 4,7 milyon dolarlık ürün satan Antalya oldu.
Antalya'yı, 1,7 milyon dolarla İzmir, 925 bin dolarla Bursa, 612 bin dolarla Balıkesir ve 523 bin dolarla Adana takip etti. Bu sektörden dış satım yapan kent sayısı da 22 oldu.
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