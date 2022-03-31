AA

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin, ihracat potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "Coğrafi konum, dinamik nüfus ve altyapı ile o kadar kuvvetliyiz ki yeter ki birbirimizi aşağı çekmeyelim, tüm sıkıntıları aşarız." dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün başarısına katkı sağlayan "İhracatın Metalik Yıldızları"nı ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, ihracatta yaşanan artışın sadece ham madde fiyatlarının yükselmesi ile değil, esas olarak ekonominin akıncısı ihracatçıların azim ve çalışkanlıkları ile gerçekleştiğini kaydetti.

Demir ve demir dışı metallerin çok fazla sektörü kavradığını belirten Turagay, "Bunları topladığımızda çok yüksek rakamlara ulaşılıyor." dedi.

Türkiye'nin ihracatta bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"Pandeminin ilk döneminde tedarikte yaşanan bozulmanın düzelmesi ile üreticilerimizin çoğu yurt dışına mal yetiştirmeye başladı. Tam 'pandemiden kurtulduk' dedik ancak bu sefer de Rusya-Ukrayna krizine denk geldik. Burada da ne kadar öncü bir ülke olduğumuz açık. Türkiye, ihracat potansiyeli çok yüksek bir ülke. Coğrafi konum, dinamik nüfus ve altyapı ile o kadar kuvvetliyiz ki yeter ki birbirimizi aşağı çekmeyelim, tüm sıkıntıları aşarız."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İHRACAT RAKAMI AÇIKLAYACAĞIZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 2021'in ihracat için her anlamıyla bir kırılma yılı olduğunu belirterek, 2020'de 169 milyar dolar olan ihracatın geçen yıl 225 milyar dolara çıkmasının gerçek bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Gülle, "Bundan sonraki dönemde yapılan yeni yatırımlar, büyüme, tedarik avantajları ve bölgemizin en güvenli üretim merkezi olmamız ile ihracat hedefi 300 milyar dolar olacak. Mart ayı sonunda da çok önemli bir mart ihracat rakamı açıklayacağız. Bu da 2022 hedefi olan 250 milyar dolar ihracatın üstüne çıkacağımızın büyük bir göstergesi olacak." şeklinde konuştu.

TÜRK ÜRÜNLERİNE TALEP HER ZAMANKİNDEN FAZLA

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise sektörün geçen yıl yüzde 49,5'lik rekor ihracat artışı ile 12 milyar doları geçtiğini, kilogram başı ihracatın da yüzde 37 artışla 4,02 dolara yükseldiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022'nin ilk 3 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk 3 ayda neredeyse geçtiğimiz yılın 4 aylık ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemlerde sektörümüzün, ülkemizin genel ihracatındaki payının artacağını ve en çok ihracat yapan sanayi sektörleri arasındaki sıralamada da üst konumlara yükseleceğini öngörüyoruz. Türkiye, kendisini alternatif bir tedarikçi olarak kanıtlayarak dünyanın B planı olduğunu herkese gösterdi. Türk ürünlerine talep her zamankinden daha fazla."

Törende 27 kategoride toplam 71 firmaya ödül verildi. Ayrıca, 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunuldu.

İDDMİB ihracat şampiyonları sırasıyla Kibar Dış Ticaret AŞ, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ ile Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.