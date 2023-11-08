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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın ikincisi Bursa'da yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın ikincisi Bursa'da yapıldı

        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bakanlığın yıl sonunda 10,2 milyar liraya ulaşacak hibe desteği şeklindeki teşviklerini gelecek sene 20 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:22
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        "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın ikincisi Bursa'da yapıldı
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatçılara kefalet paketleri ile verdiği desteği sürdürerek finansmana erişim için köprü görevi üstlenen, ihracatçılar ile bankaları bir araya getiren İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın ikincisini Bursa'da gerçekleştirdi.

        İGE'nin koordinasyonunda, Eximbank ve Uludağ İhracatçı Birliklerinin desteğiyle bazı bankaların sponsorluğunda organize edilen etkinliğe 200'ün üzerinde ihracatçı katıldı.

        Kılıçkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen ay 22,9 milyar dolarlık hacimle en yüksek ekim ihracatını gerçekleştirdiğini hatırlattı.

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        Ocak-Ekim 2022 döneminde dış satımı 210,1 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin, yılı 255 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamış olarak tamamlayacağını vurgulayan Kılıçkaya, şöyle devam etti:

        "Bakanlık olarak 2023'ün ilk 10 ayında 8 milyar lirayı hibe destek şeklinde teşvik olarak verdik. Bu tutar yıl sonuna kadar 10,2 milyar liraya ulaşacak. 2024 yılında bu destek tutarını mal ve hizmet olarak iki katına çıkartıp 20 milyar liralık bütçe ile ihracatçıyı destekleyeceğiz. Bu karar ihracat için önemli bir mesajdır. Önümüzdeki dönemde de büyümenin motoru ihracat olacak anlamına geliyor. Ayrıca e-ihracat da yoğun bir şekilde gündemimizde. Önümüzdeki yıl toplam ihracat içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz."

        İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise Türkiye'nin daha fazla ihracata, ihracatçıların da daha fazla finansmana ihtiyacı olduğu bu dönemde, ihracatçıların finansmana kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde ulaşması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

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        Türkiye dış satımı için kritik öneme sahip Bursa ve çevresindeki ihracatçılar ile kredi verenler arasındaki diyaloğu artırmayı ve ihracatın finansmanı için birlikte somut çözümler üretmeyi önemsediklerini aktaran Akdeniz, "İhracatçılarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğimizde finans ve ihracat dünyası arasında hedeflediğimiz etkileşimi sağladık. Bu çabalarımızın ihracatçılarımız, bankalarımız ve ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik de zor bir dönemde ihracat odaklı büyüme modeli izleyen Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların finansmana erişimi, ihracatın tabana yayılması, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanabilmesi için İGE'nin önemli bir rol üstleneceğine inandıklarını ifade etti.

        Etkinlik kapsamında banka temsilcileri ve UİB'den temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen panellerde, bankacılar ihracatçılara sundukları finansman çözümleri hakkında bilgi verdi.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Bican Güçlü, ihracatçıların finansmana yönelik ihtiyaçları konusunda görüşlerini aktardı.

        Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl'ün, Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu finansman imkanlarını tanıttığı program, İGE Genel Müdürü Akdeniz'in sunumuyla sona erdi.

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