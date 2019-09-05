"İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat Ağustos ayında yüzde 1.69 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 0.27 azalarak 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 9.88 azalışla 2 milyar 376 milyon dolara düştü. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.7 oldu. 2018 yılının Ağustos ayında bu oran yüzde 83.1 idi.
BÜYÜMEYE KATKISI DEVAM EDECEK
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ihracattaki büyümenin Ağustos ayında da sürdüğünü ifade etti. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ihracatın yüzde 2.9 artış göstererek 117.2 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın 8 aylık periyotlarda bir rekor olduğunu ifade eden Çetinkaya, 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi. Çetinkaya, ihracattaki yükselişle eşanlı şekilde yaşanan ithalattaki azalmanın da dış ticaret açığını yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara çektiğini vurguladı.
İhracatın büyümeye önemli bir katkı sunduğunu anımsatan Çetinkaya, "İlk çeyrekte büyümeye 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan katkı yapan net ihracatın katkısının da son iki çeyrekte de süreceğini düşünüyorum. İhracat ailesi yılın kalan 4 ayında ülkemizin hedeflerini tutturabilmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir." dedi.
ALMANYA VE İNGİLTERE RİSKİ
Önümüzdeki aylarda ihracat için Almanya ve İngiltere özelinde riskli bir durum olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, "Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumundaki Almanya’da yaşanan resesyon ve ikinci en büyük ihracat pazarımız olan İngiltere’de yaşanan Brexit belirsizliği ve ekonomideki yavaşlama belirtileri ihracattaki büyümemizi yavaşlatabilir. Bu iki ülkeye olası ihracat kayıplarını yeni pazarlar ile telafi etmemiz gerekiyor." dedi.
Çetinkaya, "Bunların dışında ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının global büyüme üzerindeki etkisinin bizim dış ticaret hacmimizde yaratacağı sonuçları da hep beraber gözlemleyeceğiz." ifadesini kullandı.
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